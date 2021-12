Um ano depois da morte da filha, Tony Carreira critica a justiça portuguesa

No dia em que faz um ano que ocorreu o acidente que vitimou Sara Carreira, o pai publicou nas redes sociais uma crítica aos procedimentos e à lentidão da justiça em Portugal.

Tony Carreira não aceita que a investigação continue em segredo de justiça e que ainda não saiba o que aconteceu, apesar de terem sido publicadas notícias sobre o relatório final do inquérito.

O músico queixa-se de ter “pouquíssima informação”. “Deparo-me com notícias sobre o caso, com informações detalhadas que, caso venham a ser verdade, mancham mais uma vez a justiça portuguesa”, pode ler-se no texto publicado. Tony Carreira pergunta ainda se “o segredo de justiça é só para alguns?”.

Namorado de Sara Carreira seguia a 128 km/h no momento do acidente

De acordo com o Jornal de Notícias, o namorado de Sara Carreira seguia a 128 quilómetros por hora no momento do acidente que acabou na morte da cantora, em dezembro de 2020.

A GNR terá conseguido estimar a velocidade através de uma perícia à centralina do carro em que os dois seguiam. As autoridades consideram a velocidade excessiva, atendendo às condições climatéricas.

A GNR já terá entregue ao Ministério Público o relatório final sobre o acidente. Responsabiliza não só Ivo Lucas, mas também a fadista Cristina Branco e o condutor do carro que seguia à frente, que acabou por se despistar.

O namorado de Sara Carreira já terá sido constituído arguido por homicídio negligente e arrisca uma pena de até cinco anos de prisão.

O ACIDENTE

Sara Carreira morreu numa colisão que envolveu quatro veículos ligeiros, ocorrida em dezembro, de 2020, na Autoestrada (A1). O óbito foi declarado no local, registando-se ainda três feridos que foram transportados para o Hospital de Santarém.

Ao volante do carro onde Sara seguia, estava o namorado Ivo Lucas, que ficou gravemente ferido com uma fratura exposta no braço.

