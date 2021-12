Caso João Rendeiro: Polícia Judiciária ainda não sabe se ex-banqueiro utilizou documentos falsos

O antigo banqueiro, João Rendeiro, poderá ter utilizado documentos falsos para entrar na África do Sul. Contudo, a Polícia Judiciária ainda não tem a certeza. O conselheiro da comunidade portuguesa no país estranha que Rendeiro tenha conseguido um visto de residência sem ter o registo criminal limpo.

No momento da detenção, a equipa de agentes de investigação forografou João Rendeiro. Pouco depois foi encaminhado para as instalações da polícia, onde permanece à espera de ser presente a juiz, esta segunda-feira.

O conselheiro da comunidade portuguesa na África do Sul, Vasco Abreu, ficou surpreendido por João Rendeiro ter escolhido o país como escape à Justiça portuguesa. Para além disso, não compreende como foi concedida uma autorização de residência em tão pouco tempo.

O Diário de Notícias avança que o antigo banqueiro usou um passaporte português para dar entrada no hotel de cinco estrelas, onde foi detido este sábado.

João Rendeiro poderá ficar em detenção temporária durante 20 dias, um prazo que poderá ser aumentado. Durante este tempo, a Procuradoria-Geral Portuguesa deverá enviar um pedido oficial de extradição, com todos os argumentos associados com o processo. No entanto, a tradução deste documento para inglês poderá atrasar o processo.

