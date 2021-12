João Rendeiro vai continuar detido na África do Sul até pelo menos 10 de janeiro, altura em que tem início o processo de extradição. O juiz do tribunal de Durban recusou libertá-lo sob caução.

“Se João Rendeiro deixa até a mulher para trás em Portugal porque não deixaria a África do Sul, em nova fuga?”.

A pergunta do juiz ecoou pela sala, arrasando as pretensões do ex-banqueiro em aguardar o processo de extradição em liberdade.

João Rendeiro depressa percebeu que não tinha saída, a não ser o regresso à cadeia até ao início do processo de extradição. Até dia 10 de janeiro vai continuar numa prisão sul-africana.

O juiz recusou de forma clara os argumentos de que João Rendeiro queria fazer negócios no país e, por isso, não pretendia fugir.

A própria Justiça sul-africana reconhece a fragilidade do sistema e da facilidade com que se entra e sai do país com documentos falsos.

