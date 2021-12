O repórter da SIC Diogo Torres, a acompanhar o processo na África do Sul, deu conta da forma como João Rendeiro se comportou, esta sexta-feira, em Tribunal, explicando que o ex-banqueiro esteve aparentemente calmo durante a audiência.

No entanto, assim que o ex-presidente do BPP percebeu que ia ficar detido na África do Sul, "mudou radicalmente de posição", começou a tremer e não quis falar com os jornalistas, ao contrário do que tem vindo a fazer nos últimos dias.

