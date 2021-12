O antigo presidente da Câmara de Cantanhede João Pais de Moura e a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins são os dois novos vice-presidentes do PSD, anunciados pelo líder Rui Rio no Congresso do partido.

Mantêm-se na Comissão Permanente, o núcleo duro da direção, os 'vices' André Coelho Lima, Isaura Morais, David Justino e Salvador Malheiro, saindo Nuno Morais Sarmento e Isabel Meirelles.

Tal como habitualmente, Rio fez a apresentação dos seus órgãos nacionais pouco antes de terminar o prazo das listas e, no caso da sua direção, destacou a diversidade geográfica dos militantes que escolheu.

Rui Rio é do Porto, Ana Paula Martins e David Justino de Lisboa, André Coelho Lima de Braga, Isaura Morais de Santarém, João Pais de Moura de Coimbra E Salvador Malheiro de Aveiro.

Tal como tinha sido já anunciado, José Silvano, de Bragança, mantém-se como secretário-geral.

Nos vogais da Comissão Política (CPN), Rui Rio fez uma renovação de 50%, subindo à direção a ex-deputada e vereadora da Câmara de Lisboa Filipa Roseta.

Os outros novos membros da CPN são António Marciano Lopes, Isabel Cruz, José Miguel Ramos e Pedro Coelho.

Mantêm-se na direção alargada António Carvalho Martins, António Maló de Abreu, Joaquim Miranda Sarmento, Manuel Pinto Teixeira e Paula Calado.

