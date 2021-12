Eleições para Conselho de Jurisdição são "secundárias", diz Salvador Malheiro

À chegada ao terceiro e último dia do Congresso do PSD, que está a decorrer em Santa Maria da Feira (Aveiro), Salvador Malheiro classificou de "questões secundárias" as listas para o Conselho de Jurisdição, o tribunal do partido.

"São questões secundárias porque a Comissão Política Nacional só pode ter uma lista, a de quem ganhou as eleições, [e] Rui Rio ganhou de forma inequívoca e clara as eleições diretas, [pelo que] tem toda a legitimidade para apresentar a sua comissão", esclareceu.

"Depois temos complementar-me as listas para o Conselho Nacional que diria que é o nosso parlamento mas onde se joga claramente uma segunda divisão da disputa", reforçou Salvador Malheiro.

O 39.º Congresso do PSD termina hoje com a votação das listas para os órgãos nacionais e o último discurso do presidente reeleito, Rui Rio, numa reunião muito virada para as legislativas de 30 de janeiro.

Com onze listas para o Conselho Nacional (mais uma do que no último Congresso, com o 'picante' de saber se valerá mais a de Pinto Luz ou a de Montenegro), duas listas para o Conselho de Jurisdição Nacional e duas para a Mesa do Congresso.

Nas escolhas para a direção, Rio voltou a apostar em nomes improváveis: a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins e o antigo presidente da Câmara de Cantanhede João de Moura sãos os novos vice-presidentes do PSD, substituindo no 'núcleo duro' Nuno Morais Sarmento e Isabel Meirelles, que transitam para outros órgãos nacionais.

Na Comissão Política Nacional alargada, o líder social-democrata mudou 50% dos dez vogais, sendo uma das novidades a vereadora e ex-deputada por Lisboa Filipa Roseta. O último dia dos trabalhos terminará com o segundo discurso de fundo de Rui Rio, já com órgãos nacionais eleitos e moção global aprovada (sem votos contra e com duas abstenções numa sala praticamente vazia), e para o qual o líder já deixou pistas.

