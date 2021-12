Rui Rio: congresso do PSD tem corrido "manifestamente bem" com "clima de unidade"

O presidente do PSD, Rui Rio, admite que estava à espera de um congresso fácil. No entanto, refere que não sabia o que ia acontecer.

Em entrevista à SIC Notícias, diz que o 39.º Congresso do PSD tem corrido "manifestamente bem", que tem sido "construtivo" e realça o "clima de unidade".



PSD e PS?

O líder dos sociais-democratas considera que reformas de fundo precisam de uma maioria:

"Não percebo alguns companheiros meus que dizem que não precisamos do PS. Mas como é que se faz uma revisão da Constituição sem o PS?", afirma.

Paulo Rangel convidado para órgãos nacionais do partido

O líder do partido não esclarece se convidou ou não Paulo Rangel para integrar os órgãos nacionais do partido.

"Ele não respondeu e fez bem em não responder. Acho que é isso que nos compete aos dois fazer", afirma.

Twitter: Rio mais contido?

Rui Rio garante ainda que vai ser mais contido Twitter e nas intervenções públicas, se for eleito primeiro-ministro.

"Sendo primeiro-ministro tem de haver mais contenção porque também tenho o peso do cargo em cima. Pode haver uma ironia, mas menos do que há hoje", afirma.

Conselho de Jurisdição do PSD

O Presidente do PSD diz que ficaria triste se Nuno Morais Sarmento não for eleito Presidente do Conselho de Jurisdição do PSD, o tribunal do partido.

Em entrevista à SIC Notícias, Rui Rio sugere que o atual presidente não é qualificado para o cargo e diz que os últimos dois anos de mandato de Paulo Colaço foram "muito maus".



Saiba mais