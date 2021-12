Galeão centenário regressa a Cascais depois de dois anos de restauro

O antigo galeão “Estou para Ver” regressou a Cascais, depois de dois anos de restauro. Esta embarcação tem mais de um século de história e já soma várias vidas.

Quase perdido por completo, o galeão precisou de perto de dois anos de restauro no estaleiro Jaime Costa – o último estaleiro para embarcações tradicionais do Tejo. Volta agora ao rio, com os fundos europeus a ancorarem os custos de uma embarcação histórica que mantém a traça original.

Este galeão está apto para realizar arqueologia subaquática e, em pareceria com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), irá analisar o impacto das alterações climáticas na biodiversidade abaixo da superfície.

A programação para esta embarcação ainda não está concluída. Sabe-se que vai ficar associado ao Museu do Mar Rei D. Carlos, gerido em parceria pela Câmara de Cascais e pela Fundação D. Luís Primeiro.

