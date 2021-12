Procura por Bolo Rei e doces de Natal supera as expectativas

Na época de Natal, as pastelarias recheiam as montras com doces próprios da época. O tradicional Bolo Rei continua a ser dos mais requisitados. Em alguns estabelecimentos, as encomendas estão a superar as do ano passado.

Doces ou salgados, grandes ou pequenos, sonhos ou rabanadas. Os doces de Natal são um dos principais elementos na noite da consoada. O Bolo Rei é também presença habitual: há quem prefira o clássico ou quem opte por uma das variações.

Nos últimos dias, a azáfama é ainda maior na zona do fabrico: a batedeira mistura a massa que, depois de recheada, irá seguir para o forno. Já cozinhada é preciso dar os toques finais e decorar, num processo que se mantém até ao dia de Natal.

Depois de um ano complicado para o setor da restauração, a procura por doces de Natal tem superado as expectativas. De tal forma que, em alguns casos, foi até necessário reforçar o número de funcionários.