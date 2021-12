O que disse Marcelo em setembro sobre o almirante Mendes Calado?

Em setembro, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que o almirante Mendes Calado estava disponível para abandonar o cargo de Chefe de Estado Maior da Armada, dando lugar à sucessão.

Esta quinta-feira, o almirante afirmou que deixa a Marinha "não por vontade própria", assegurando que "até ao último momento" manteve a "mão firme no leme" porque é isso que "mares agitados" exigem.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira a condecoração de Mendes Calado e agradeceu o empenho enquanto Chefe do Estado-Maior da Armada, no dia em que aceitou a proposta do Governo para o exonerar.

No mesmo dia, ao final da tarde, através de uma nota na página da Presidência da República, foi anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa "vai nomear Chefe do Estado-Maior da Armada o Senhor Vice-Almirante Henrique de Gouveia e Melo e promovê-lo ao posto de Almirante". A posse está marcada para segunda-feira, dia 27.

