O vice-almirante Gouveia e Melo deverá ser proposto para ser o próximo chefe do Estado-Maior da Armada. A tomada de posse deverá acontecer já esta quinta-feira, avançam o Expresso e a TSF.

O processo estava congelado desde o final de setembro, depois de o Presidente da República ter travado a proposta do Governo para exonerar o almirante António Mendes Calado, que ocupa o cargo desde 2018.

Os chefes de Estado-Maior dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, a qual deve ser precedida da audição, através do ministro da Defesa Nacional, do CEMGFA, prevê a lei orgânica das Forças Armadas.

Gouveia e Melo não descarta hipótese de candidatura a Belém

O vice-almirante Gouveia e Melo diz que está focado na carreira militar, mas não descarta a hipótese de uma candidatura a Belém. O ex-coordenador da task force disse ao Diário de Notícias (DN) que há semelhanças entre a política e o serviço militar.

Gouveia e Melo sublinha que ambos contribuem para a resolução dos problemas comuns e deixa no ar a possibilidade de vir a estar do outro lado.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo foi eleito personalidade do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

Em entrevista ao DN, admite que continua a pensar no combate à pandemia e no que deve ser feito para inverter a tendência do aumento do número de casos.

Deixou, no entanto, uma nota positiva ao processo de transição da missão para o Ministério da Saúde.

Saiba mais