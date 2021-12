Marcelo não comenta ausência de Mendes Calado na tomada de posse de Gouveia e Melo

O Presidente da República não comenta diretamente a ausência de Mendes Calado na cerimónia de tomada de posse do novo Chefe do Estado Maior da Armada. Marcelo Rebelo de Sousa disse esta sexta-feira que é natural as instituições terem novos representantes com o passar do tempo.

Na passada segunda-feira, o Presidente da República deu posse ao novo Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo, sucessor de Mendes Calado, que sai do cargo antes do fim do mandato.

A forma como Mendes Calado foi exonerado levantou uma onda de críticas e levou mesmo o Presidente da República a desautorizar o ministro da Defesa. O almirante Mendes Calado, que cessou funções, deixou claro que deixa a Marinha, mas não "por vontade própria".

Saiba mais