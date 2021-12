Mendes Calado ausente na tomada de posse de Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada

O agora Almirante Henrique Gouveia e Melo tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Armada. A cerimónia breve, no Palácio de Belém, ficou marcada pela ausência do antecessor, Almirante Mendes Calado, exonerado antes do fim do mandato.

Na fotografia desta tomada de posse, o destaque vai para quem não quis aparecer no registo do momento em que Henrique Gouveia e Melo chega a Chefe do Estado-Maior da Armada. O antecessor, António Mendes Calado, exonerado antes do fim do mandato, já tinha deixado muito claro que não sai por vontade própria. Esta segunda-feira, fez-se notar pela ausência, numa cerimónia tão rápida que acabou ainda antes da hora a que era suposto começar.

Gouveia e Melo chega à Chefia da Armada ao fim de quatro décadas ao serviço da Marinha, mais de metade debaixo de água como submarinista.

Desconforto na tomada de posse como Chefe do Estado-Maior da Armada?

Não conta com os cumprimentos do antecessor, representado pelo vice-chefe do estado maior da Armada, nem do Chefe do Estado Maior do Exército, representado pelo Comandante das Forças Terrestres, nem do Primeiro-ministro, que está de férias e que se fez representar pelo Ministro da Defesa.

Gomes Cravinho deixa Belém sem vontade de responder às perguntas dos jornalistas. Também Gouveia e Melo, que se tem desdobrado em entrevistas e declarações nas últimas semanas, remete-se agora ao silêncio.

O desconforto é mais do que evidente, apesar do cortejo de apoio que o segue à saída de Belém, encabeçado pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

Jornalista: Débora Henriques

Repórter de Imagem: Rafael Homem e João Venda

