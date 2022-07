Incêndio de Almancil alastrou a Quarteira e ameaçou posto de combustível

Mais a Sul, o incêndio que começou em Faro, junto à universidade, alastrou à Quinta do Lago, em Almancil, e já esta tarde chegou a Quarteira

Desde manhã cedo que os militares andaram no terreno. A ajudar os bombeiros no combate contra as chamas que de um momento para o outro se aproximaram da Quinta do Lago, em Almancil.

O fogo galgou muros de jardins e chegou a um dos campos de golfe da urbanização. Nos jardins das moradias arderam pinheiros, palmeiras e arbustos de canteiro.

Sem descanso, os bombeiros tentaram impedir que o fogo entrasse nas moradias. Quem lá estava foi aconselhado a sair.

A meio da tarde, o fogo que começou terça feira à noite em Faro passou para mais um concelho. Em menos de duas horas as chamas percorreram terrenos de mato e pinhal, numa distancia de seis quilómetros entre Almancil e Fonte Santa, em Quarteira.

A frente do fogo progrediu em varios direções. Um parque de autocaravanas foi evacuado.

O posto de combustível de Águas Santas chegou mesmo a estar em perigo.

Ao fim da tarde, o incêndio estava a ser combatido por 355 operacionais, 123 viaturas e quatro meios aéreos.