A estreia (difícil) do novo líder parlamentar do PSD nos confrontos com Costa

Eleito há cerca de uma semana, Joaquim Miranda Sarmento teve esta quarta-feira a sua estreia nos debates com o primeiro-ministro no Parlamento. O novo líder parlamentar do PSD acusou a governação socialista dos últimos sete anos de ter empobrecido o país e desafiou o chefe do Executivo a dizer quando devolverá o excedente fiscal que está a arrecadar devido ao aumento da inflação.

"Os portugueses à míngua e o Estado cada vez mais gordo, esta é a austeridade socialista que os senhores tentam esconder", acusou.

Para sustentar a sua afirmação, Miranda Sarmento vincou que os números positivos de crescimento económico de 2021 e 2022 são "apenas o recuperar da queda do PIB de 2020", que o país é dos que "mais tarde recuperou da pandemia" e que em 2023 "terá dos mais baixos crescimentos" da União Europeia.

Além disso acusou o Governo de "cortar um salário em 14 aos funcionários públicos e pensionistas" ao não atualizar os seus rendimentos de acordo com o aumento da inflação.

Adepto do improviso preparado, António Costa estudou o adversário e recorreu à sinopse de um livro de Miranda Sarmento publicado em 2019 para acusar o novo PSD de entrar em "marcha a ré" e de ser um autêntico regresso ao passado.

Na resposta, o líder parlamentar do PSD agradeceu e porquê? Por ser "a primeira vez que um livro meu é aqui falado, mas aconselhava [o primeiro-ministro] a bem da honestidade intelectual a ler o livro todo e não apenas a tabela que o seu assessor lhe aconselhou".

Mas Costa voltou à carga: "Fiquei tão entusiasmado com a tabela que este ano vou abrir uma exceção nas minhas férias não vou ler só romances mas vou ler o muito promissor livro de vossa excelência, porque sendo tão rica a tabela, imagino o que seja o conteúdo total do livro".