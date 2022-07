PSD diz que governação do PS empobreceu o país, Costa contesta

O novo líder parlamentar do PSD acusou esta quarta-feira a governação socialista dos últimos sete anos de ter empobrecido o país, com o primeiro-ministro a contrapor que o país voltou a convergir com a Europa com os seus executivos.

No arranque do debate do estado da nação, e na sua estreia em plenário como líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento desafiou ainda o Governo a dizer quando devolverá o excedente fiscal que está a arrecadar devido ao aumento da inflação.