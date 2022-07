Ventura diz que "portugueses confiam no Chega para oposição", PCP afirma que "não trabalha para medalha de bronze"

Três meses e meio depois da posse, o Governo discute esta quarta-feira o Estado da Nação, no Parlamento. A SIC Notícias antecipa o que vai acontecer com vários frente-a-frente entre os partidos com assento parlamentar.

No debate entre Chega e PCP, André Ventura explica que o partido está assumir o papel de terceira força política, "o que se tem refletido nas atitudes de oposição". E afirma mesmo que os "portugueses confiam no Chega para fazer oposição".

"O Chega tem outros valores para fazer oposição e hoje (...) as notícias que nos chegam a casa são de uma inflação descontrolada, incêndios, (...) onde há uma grande dose de falta de prevenção, (...) e da descoordenação absoluta em que o Governo se encontra."

Bruno Dias esclarece que o "PCP não trabalha para uma medalha de bronze", trabalha para uma política de esquerda para Portugal.

"O estado desta Nação é que há nesta nação quem se esteja a safar muito bem, há quem esteja a aproveitar-se da guerra e das sanções, há quem esteja a aproveitar-se da crise que a esmagadora maioria da população está a enfrentar."

O deputado do PCP afirma que a "solução da direita e do Governo é responder à guerra com mais guerra", e defende que "isso não pode acontecer" e que se tem de trabalhar enquanto comunidade internacional para a paz.

Os dois partidos deixaram críticas ao Governo, mas também a Ucrânia, Rússia e o PSD passaram por este debate.