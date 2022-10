Falta de efetivos da PSP pode levar ao encerramento de esquadras em agosto

A falta de efetivos da PSP pode levar ao encerramento de esquadras durante o mês de agosto à semelhança do que aconteceu durante o fim de semana no Porto. O alerta é do presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que afirma que este é um problema geral do país.

Nos últimos meses tem vindo a aumentar o número de esquadras que são obrigadas a encerrar durante alguns períodos de tempo devido à falta de pessoal. O caso mais recente foi o encerramento da maior esquadra da PSP do Porto.

Fechou durante um fim de semana, por não haver um número suficiente de pessoas para cumprir as escalas de serviço.

A situação poderá piorar durante o mês de agosto, alerta a Associação Sindical da Polícia.

Recentemente, o ministro da Administração interna anunciou a criação de esquadras móveis em Lisboa e no Porto devido à falta de efetivos. Esta solução não é suficiente para a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia que sublinha que o problema não existe só nestas duas cidades.

O Governo defende que Portugal tem um número de efetivos por 100 mil habitantes superior a outros países europeus.

O presidente da ASPP afirma que o problema é estrutural.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia lembra ainda que o turismo tem previsões em alta para o setor...

O número de dormidas no mês de abril ultrapassou os seis milhões, valores acima dos registados em 2019, o último ano antes do confinamento devido à covid-19. Esta é apenas, para a ASPP, mais uma razão para não poder haver falhas na segurança de pessoas e bens.