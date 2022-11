Morreu a criança de 8 anos colhida por carro no Rali da Madeira

Uma criança de 8 anos, colhida este sábado por um carro no Rali da Madeira, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, a rapariga atravessava a estrada quando foi atingida por um dos carros em competição e projetada com violência.

A vítima foi assistida no local. O Presidente do Governo Regional da Madeira lamentou o acidente, à TSF Madeira.

Segundo uma nota publicada no site do Rali Vinho Madeira, o acidente ocorreu na Serra de Água e obrigou à interrupção da classificativa.

A organização acrescenta que "os primeiros socorros foram prestados imediatamente por uma equipa da EMIR [equipa médica de intervenção rápida] que estava próxima do local, que após estabilizar a jovem acompanhou a ambulância até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde já estava uma equipa alertada e em prontidão".

A situação clínica da vítima ainda não é conhecida, indica a mesma informação.

A agência Lusa contactou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, que confirmou apenas a ocorrência do acidente, não adiantando mais detalhes acerca do sucedido.