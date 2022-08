Demissão de Marta Temido? "Não sou analista político", diz Presidente Marcelo

O Presidente da República recusou comentar a demissão de Marta Temido sustentando que “não é analista político”. A questão foi colocada a Marcelo por um estudante da Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide.

“Não vou comentar o caso concreto. Aguardo a proposta de exoneração e a proposta correspondente de nomeação de substituto. Não sou analista político”, respondeu.

Ainda assim, o chefe de Estado disse ter uma “preferência sobre a forma de gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”. E que forma é essa? “Sempre no quadro público, mais autónoma mais independente do Ministério da Saúde, uma vez que a dependência direta clássica demonstrou limites na sua eficácia”.

“Há quem prefira formas de compromisso, que é enxertar no Ministério da Saúde um novo esquema de gestão executiva, o que digo é esperar para ver a regulamentação para ver o que isso significa e se é fazível”

Marcelo Rebelo de Sousa falava, por videoconferência, na Universidade de Verão do PSD, onde respondeu a 15 perguntas colocadas por outros tantos alunos da academia social-democrata.

A 18.ª edição da Universidade de Verão do PSD decorre até ao próximo domingo, uma iniciativa tradicional dos sociais-democratas que não se realizou em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19.