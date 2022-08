“Não é por mudar de ministro que as coisas mudam”, diz antigo ministro da Saúde

O antigo ministro da Saúde do Governo de Passos Coelho, Fernando Leal da Costa, disse esta terça-feira que Marta Temido não tinha condições para se manter no cargo e que, agora, corre o risco de ser lembrada apenas por esta crise no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Acho que a Dra. Marta Temido tem de ser lembrada por aquilo que fez de bem, mas, infelizmente, será muito mais lembrada por este período nefasto que deveria ter evitado”, disse Fernando Leal da Costa em declarações à SIC Notícias.

“Claramente não tinha condições para continuar a governar, não se esperava outra coisa”, continuou, considerando, no entanto, que “não é por mudar de ministro que as coisas mudam”.