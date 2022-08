Os possíveis sucessores de Marta Temido

O nome de Rosa Matos, atualmente à frente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, estará em cima da mesa.

Se a escolha passar por uma mulher, poderá ser a solução. Tem experiência no Governo, foi chamada para ser secretária de Estado da Saúde em 2017, e antes disso liderou a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

Outro nome será Fernando Araújo, que também tem experiência no Executivo. Foi secretário de Estado do ministro Adalberto Campos Fernandes e dirige o Hospital de São João, no Porto. Apesar de ser várias vezes crítico das opções do Governo pode ser uma opção.

A hipótese mais óbvia seria a subida do atual secretário de Estado a ministro António Lacerda Sales, que tem estado ao lado de Marta Temido.

António Costa quer que Marta Temido ainda aprove a direção executiva do SNS e por isso a mudança só vai acontecer depois do Conselho de Ministro. Está marcado para 15 de setembro, mas poderá ser antecipado.