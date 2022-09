Fernando Araújo como CEO do SNS é "uma escolha lógica", diz Ordem dos Médicos

O bastonário da Ordem dos Médicos considera lógica a escolha de Fernando Araújo para o cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Miguel Guimarães destaca o conhecimento ligado à saúde.

“O professor Fernando Araújo, eu diria que, a ser uma escolha do primeiro-ministro e do atual ministro da Saúde, é uma escolha lógica porque conhece bem a saúde, o SNS e até o sistema de saúde. Tem uma boa relação com o atual ministro da Saúde, penso que há uma relação de confiança muito forte nesta área”, afirma Miguel Guimarães.