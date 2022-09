Qual poderá ser o novo papel do CEO do SNS?

O presidente do conselho de administração do Hospital de São João foi escolhido para o cargo de CEO do SNS. Apesar de Fernando Araújo ainda não ter tomada uma decisão oficial sobre o convite do primeiro-ministro, os portugueses questionam as funções que o novo diretor executivo do SNS vai desempenhar.

Bernardo Ferrão explica que a ideia geral é que o ministro da Saúde, quem detém mais poder hierarquicamente, fica encarregue de definir as políticas de saúde. Por sua vez, o CEO do SNS vai executar essas políticas e responder aos problemas ou questões de hospitais ou centros de saúde, por exemplo.

Manuel Pizarro e Fernando Araújo estarão a negociar exatamente que papel cabe a este novo CEO. Bernardo Ferrão sublinha que a grande questão para Fernando Araújo, "ou grande receio" é perceber que não tem condições administrativas, de autonomia e financeiras.

Bernardo Ferrão lembra que "a máquina do SNS vai mexer" se depender da vontade do Ministério das Finanças.

Na ótica de Bernardo Ferrão, o primeiro-ministro está discretamente a reformar o SNS.

"António Costa, ao decidir este modelo e ao incluir num cargo como este que vai pode a máquina a mexer está a fazer uma reforma no SNS, sem dizer que o está a fazer".