Marta Temido, Lacerda Sales e Fátima Fonseca retomam funções como deputados do PS

A antiga equipa de governantes do Ministério da Saúde, constituída por Marta Temido, António Lacerda Sales e Fátima Fonseca, retomou esta quarta-feira funções como deputados do PS na Assembleia da República.

No início da sessão plenária, foram aprovados um conjunto de pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados sobre novas entradas no Parlamento. Depois da demissão do cargo de ministra da Saúde, Marta Temido assume o seu lugar na bancada socialista, acompanhada pelos seus antigos secretários de Estado, Lacerda Sales e Fátima Fonseca.

Com a retoma dos três antigos governantes, as deputadas Alexandra Tavares Moura, Cláudia Avelar Santos e Rosa Isabel Cruz deixam a bancada do partido.

Marta Temido e Lacerda Sales foram cabeças de lista do PS por Coimbra e Leiria, respetivamente, nas últimas legislativas, já Fátima Fonseca foi eleita pelo círculo de Lisboa no 16.º lugar.

O plenário aprovou igualmente a renúncia do antigo Presidente do PSD e a suspensão por cinco meses de Paulo Mota Pinto. Rui Rio, eleito pelo círculo do Porto, será substituído por António Cunha, de Penafiel, 15.º da lista, e que já esteve na Assembleia da República na anterior legislatura, e, com o pedido de suspensão de funções de Mota Pinto, que tinha encabeçado a lista do PSD por Leiria, voltará à Assembleia da República o antigo deputado João Carlos Barreiras Duarte.