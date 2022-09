Marcelo saúda convergência entre Governo e PSD na questão do novo aeroporto

De visita às comunidades portuguesas na Califórnia, Marcelo falou pela primeira vez depois do encontro entre Costa e Montenegro e saudou a convergência alcançada pelo Governo e o PSD. O Presidente espera que as obras do novo aeroporto arranquem antes do final do seu mandato, em março de 2026.

A solução para o novo aeroporto de Lisboa poderá começar a descolar. O Presidente considera que o princípio de acordo conseguido na sexta-feira entre o primeiro-ministro e o líder do PSD tem o mérito de ultrapassar divergências.

Mas, por agora está quase tudo por decidir, a começar pela localização. Alcochete, Montijo, também recentemente Santarém. Os partidos têm dúvidas quanto aos interesses que podem mover decisões.