Caso de incompatibilidade: ministra da Coesão solidária com Pedro Nuno Santos

A ministra da Coesão Territorial diz estar solidária com o ministro Pedro Nuno Santos e com o pai num caso de incompatibilidade.

“Mantenho solidariedade, amizade com o Pedro, com a família e em especial com o seu pai, que é um grande empresário”, admite a ministra.

A empresa Tecmacal - detida pelo ministro das Infraestruturas e pelo pai - realizou um contrato por ajuste direto com o Estado, o que levantou questões sobre incompatibilidade.