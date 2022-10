Empresa da família de Pedro Nuno Santos assinou 22 contratos com o Estado

A empresa que Pedro Nuno Santos detém em conjunto com o pai somou 22 contratos com o Estado que totalizam mais de 1 milhão de euros.

Nove dos contratos foram feitos já com Pedro Nuno Santos no Governo e somam um total de 509 mil euros.

O contrato que abriu a polémica foi assinado no final de junho pelo pai do ministro: um ajuste direto à Tecmacal, empresa da família, no valor de 19.110 euros.

Pedro Nuno Santos detém 1% da empresa, a mãe 5% e o pai 44%. Ou seja, em conjunto com os ascendentes, o ministro tem mais de 10% da Tecmacal.

No sábado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação esclareceu que Pedro Nuno Santos não está em situação de incompatibilidade no caso Tecmacal, invocando um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República pedido pelo Governo em 2019.