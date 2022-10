Chega defende que lei das incompatibilidades determina demissão de ministros

O presidente do Chega, André Ventura, defendeu esta quarta-feira que a atual lei das incompatibilidades determina a demissão dos ministros Pedro Nuno Santos, Manuel Pizarro e Ana Abrunhosa, considerando que cabe a todos os partidos no parlamento clarificar este regime.

"Cabe-nos a todos - PS, PSD, Chega, IL, BE e PCP - mudar esta lei e clarificá-la. Cabe à justiça e ao Tribunal Constitucional fazerem cumprir a lei e aplicar as sanções que no caso dos ministros Pedro Nuno Santos, Ana Abrunhosa e Manuel Pizarro são a demissão tal como claramente se aponta na legislação nesta matéria", defendeu André Ventura à saída do parlamento.

Referindo que hoje mesmo a conferência de líderes agendou, a pedido do Chega, para o próximo dia 21, uma interpelação ao Governo sobre a existência de eventuais incompatibilidades e conflitos de interesse mo exercício de funções políticas por parte de vários membros do atual executivo, Ventura explicou que o partido "pretende não só questionar e escrutinar o Governo nesta matéria como vai acompanhar o pedido do Presidente da República e propor uma reformulação da lei das incompatibilidades no parlamento".