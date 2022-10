O Presidente da República vai reunir o Conselho de Estado no dia 28 de outubro no Palácio de Belém. A nota do site da Presidência indica que o “único ponto da ordem de trabalho" é analisar a situação económica e social do país.

Esta reunião vai acontecer depois do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2023 apresentado pelo Governo e agendado para os dias 26 e 27 de outubro.

A apreciação em comissão na especialidade começa no dia 28 de outubro, com as audições dos vários ministros e entidades, e o prazo limite para a apresentação de propostas de alteração é 11 de novembro às 18:00.

A votação final global do diploma da proposta do Governo está marcada para dia 25 de novembro.

Presidido pelo Presidente da República, o Conselho de Estado tem como membros por inerência os titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos presidentes da República.