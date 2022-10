Jovem cabo-verdiano já está em Portugal para receber tratamento no IPO

Ivanilson já chegou a Portugal. O jovem cabo-verdiano, que estava há um ano à espera de tratamento a um cancro, foi recebido no IPO de Lisboa. A SIC acompanhou a chegada e o primeiro dia.

O voo vindo da cidade da Praia atrasou uma hora. Um atraso que não foi nada quando comparado com a longa espera que esta família atravessou. Com o diagnóstico de cancro do sobrinho e a falta de resposta das autoridades cabo-verdianas, Inês nunca parou de lutar até chegar aqui.

Ivanilson chega a lisboa um ano depois do que era suposto. Os médicos em Cabo Verde diagnosticaram-lhe um adenocarcinoma pleumórfico do palato. Pediram urgência para que fosse retirado do país, mas só depois da tia ter denunciado o caso na SIC é que essa vinda para Lisboa se tornou realidade.

Depois de uma curta passagem na casa onde vai ficar, Ivanilson foi admitido no serviço de pediatria do IPO de Lisboa, um centro de referência no tratamento do cancro.