João Cotrim Figueiredo vai deixar a liderança da Iniciativa Liberal (IL). As eleições para a Comissão Executiva vão ser antecipadas e o presidente anunciou que não será novamente candidato ao cargo. Na SIC Notícias, justificou a decisão. Cotrim Figueiredo adiantou, na SIC Notícias, que sai da liderança da IL porque considera que o partido precisa de uma atitude "mais combativa, abrangente e popular" para continuar a crescer. No entanto, vai continuar como deputado. As eleições para a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal vão ser antecipadas em cerca de um ano. Em entrevista à SIC Notícias, diz que a sua decisão se baseou em "organização interna" e para ter um "partido forte" na altura das eleições. Considera ainda que a IL terá mais a ganhar se estiver noutro cargo que não o de presidente. "É a forma de a Iniciativa Liberal fazer política: mostrar que não estamos agarrados aos lugares", afirma. Cotrim Figueiredo diz ainda: "O partido precisa de uma atitude mais combativa, abrangente e popular". Cotrim Figueiredo estava na presidência do partido desde dezembro de 2019. Há dez meses foi reeleito com 94% dos votos. Tinha mandato até ao final de 2023, mas quer sair do cargo já em dezembro. Foi o primeiro deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento e, enquanto presidente, conseguiu, em menos de três anos, tornar o partido na quarta força política.



A VII Convenção Nacional vai realizar-se em dezembro e antes desta antecipação de eleições para a comissão executiva anunciada este domingo ia apenas eleger os membros do conselho nacional, do conselho de jurisdição e do conselho de fiscalização uma vez que os calendários estavam desfasados.