País

"IL decidiu competir com o Chega" e saída de Cotrim Figueiredo é "natural", diz Costa

Loading...

O primeiro-ministro afirmou perceber a saída de Cotrim Figueiredo da liderança da Iniciativa Liberal, acusando esta força política de competir com o Chega na má educação democrática e no estilo de luta livre no lamaçal.