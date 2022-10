Carla Castro anuncia candidatura à presidência da Iniciativa Liberal

A deputada Carla Castro anunciou hoje que será candidata à liderança da Iniciativa Liberal (IL) depois da candidatura de Rui Rocha que propõe eleições para janeiro.

O anúncio foi feito no Fórum TSF desta manhã, onde explicou que fez uma ponderação depois da saída de João Cotrim Figueiredo, considerando ter condições para "liderar uma lista para uma nova fase de crescimento" do partido.

"Penso reunir todas as condições. Creio sinceramente que posso, e vou liderar uma lista ao partido para uma nova fase de crescimento, com um programa e uma mensagem muito centrada no crescimento e na mobilidade social. É com todo o gosto e toda a honra, e responsabilidade também, que confirmo que vou ser candidata.", explicou à mesma fonte, TSF.

Também Rui Rocha avançou no domingo passado a sua candidatura para esta corrida eleitoral. O deputado pretende "continuar o atual sucesso da IL e popularizar o liberalismo, afirmando as ideias e os valores liberais com convicção e humildade para transformar Portugal num país mais próspero, mais justo e mais livre".

Rui Rocha, propõe eleições da IL apenas em janeiro, um mês depois do previsto para que o tempo não seja uma limitação para quem quiser concorrer.