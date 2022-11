Funcionário do SEF condenado tomou posse como vereador do PS quando já estava acusado de corrupção

O antigo funcionário do SEF condenado a quatro anos de pena suspensa por facilitar a emissão de vistos a cidadãos estrangeiros foi eleito há um ano vereador pelo PS na Câmara Municipal de Penamacor. Quando tomou posse na autarquia já estava acusado de corrupção e abuso de poder.

A fotografia tirada a 12 de outubro do ano passado registou o momento da assinatura.

José António Borrego foi apresentado durante as autárquicas. Tomava posse como vereador responsável pelos Recursos Humanos, Inovação e Tecnologia, Infraestruturas e Serviços Municipais.

O que à data poucos sabiam é que José António Borrego e António Ramos, nome pelo qual é conhecido em tribunal, são na verdade a mesma pessoa.

Se o primeiro é um nome de peso na autarquia, eleito pelo Partido Socialista nas últimas eleições, o segundo foi agora condenado a uma pena de quatro anos por corrupção e abuso de poder.

A sentença conhecida esta quarta-feira dá como provados todos os factos da acusação. Refere que o funcionário do SEF natural de Penamacor, e, entretanto, suspenso, facilitava os vistos de residência a estrangeiros a troco de presentes e refeições em restaurantes, em cumplicidade com outro funcionário do SEF, António Branco, também condenado por corrupção.

À data dos factos António Ramos, ou se quisermos José António Borrego, dirigia o Departamento de Emissão Documental da Direção Regional de Lisboa do SEF.

Quando tomou posse na autarquia como vereador, em outubro do ano passado, já estava acusado da prática dos crimes pelos quais foi agora condenado.

Contactados pela SIC, a autarquia de Penamacor e o próprio presidente que lidera, em simultâneo, as concelhias do PS remeteram-se ao silêncio.

O vereador, agora condenado, também contactado pela SIC, refere apenas que está a analisar a situação com o advogado. Não diz se vai ou não apresentar a demissão.