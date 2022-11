Luís Montenegro diz que é necessário um escrutínio local e nacional. Por isso, o PSD vai pedir a audição do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro sobre um contrato-promessa que celebrou quando era presidente da Câmara de Caminha.

"O senhor secretário de Estado tem de sair da Assembleia da República com todo e qualquer esclarecimento dado. Após esses esclarecimentos, o PSD tomará as devidas opções políticas sobre o pedido de continuidade, ou não, em funções do senhor secretário de Estado", adiantou o deputado João Montenegro.

“O menos importante nesta altura é o futuro político do secretário de Estado Miguel Alves, porque esse já está definido, ele está condenado politicamente. O sr. primeiro-ministro é que tem que tomar uma atitude para acabar com esta situação, porque há limites de decência e seriedade. (...) É o primeiro-ministro que mais uma vez está a degradar a situação democrática do país e isso é francamente inadmissível”, disse Rui Rocha.

Chega vai chamar homem forte do primeiro-ministro e do Governo ao Parlamento

André Ventura vai chamar Miguel Alves ao Parlamento. O líder do Chega considera que os processos são graves e insiste que é preciso um esclarecimento por parte do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

André Ventura anunciou também que o partido questionou o gabinete do primeiro-ministro "sobre a manutenção em funções do secretário de Estado Miguel Alves e sobre as condições de natureza política para a sua sustentabilidade no cargo".