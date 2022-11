Há uma loja conhecida por ter tudo o que os clientes procuram

Há uma loja no concelho de Abrantes conhecida por ter tudo o que os clientes procuram. Há quase 40 anos de portas abertas, o segredo para resistir à mudança dos tempos é a proximidade com os clientes e ter sempre dois dedos de conversa para oferecer.

É à beira da icónica Estrada Nacional 3, dentro do concelho de Abrantes, que se encontra uma das casas de venda de produtos agrícolas e fitofarmacêuticos mais conceituadas da região.

Fundada há 36 anos, as rações, os adubos e as sementes, chamam até si clientes vindos de todo o país. Apesar dos apenas 400 metros quadrados, a loja da SAPEC é hoje conhecida como a casa do "tem tudo".

José Manuel Pombo é o responsável pela existência desta loja que nasceu com um foco principalmente agrícola, mas rapidamente se expandiu para responder às exigências dos clientes.

Com 5 mil clientes habituais, há quem venha só para ver o que há de novo ou dar dois dedos de conversa. E nem a inflação a que se assiste afastou os compradores.

O segredo para o sucesso do negócio está na relação próxima que se mantém com os clientes, e a prova disso é o constante vai e vem de pessoas que a toda a hora entram pelos portões da casa do tem tudo.