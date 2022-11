Urgências sobrelotadas: aumento da afluência nas urgências pediátricas

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, garante que a situação na urgência normalizou. O aumento das infeções respiratórias congestionou o serviço e algumas pessoas dizem que esperaram mais de 20 horas.

Esta quinta-feira de manhã, estavam 70 doentes nas urgências do hospital, um número reduzido quando comparado com o do início da semana. O Hospital Santa Maria garante que a situação está normalizada.

A procura às urgências aumentou nos hospitais públicos e privados, assim como nos centros de saúde. Em Valongo, no Porto, há oito médicos especialistas e oito enfermeiros.

Os cuidados primários têm um papel importante para evitar congestionar as urgências casos não urgentes, mas é fundamental saber distinguir os sintomas.

No Hospital Amadora-Sintra foram atendidas mais de 5 mil pessoas nos últimos dias, 60% dos casos eram pouco urgentes ou não urgentes.

Os profissionais de saúde reforçam o apelo de ir aos hospitais em caso de doença grave e aguda e pedem para recorrerem à linha de saúde 24.