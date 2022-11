Autarca de Vila do Conde diz que "seria um erro" fechar maternidade

O presidente da Câmara de Vila do Conde considera que seria um erro o Governo fechar a urgência de obstetrícia e bloco de partos do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

O socialista Vítor Costa acredita que o Governo não vai seguir a recomendação feita por um grupo de especialistas.

"Estou muito atento a esta questão e em contacto permanente com o ministro da Saúde, com quem tenho uma ótima relação. Com mais de 1.200 partos anuais, e um serviço de excelência reconhecido a nível nacional, seria um erro se a maternidade do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde encerrasse", afirmou o autarca vila-condense.

Declarações do autarca no dia em que anunciou que tem um acordo com o ministério da Saúde para o novo edifício, que vai nascer num terreno cedido pela autarquia, vai albergar a Unidade de Cirurgia de Ambulatório, consulta externa, meios complementares de diagnóstico, hospital de dia e internamento de saúde mental.

Vila do Conde e Póvoa de Varzim partilham um centro hospitalar que serve 150 mil utentes e tem regularmente realizado mais de 1.200 partos por ano.

Na Póvoa de Varzim, o edifício está a ser requalificado e ampliado. Em Vila do Conde, o velho hospital vai agora dar lugar a um novo polo construído de raiz.

O autarca vilacondense espera que a primeira pedra da obra possa ser lançada até 2025.