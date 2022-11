Carlos Costa acusa primeiro-ministro de "intromissão política"

O ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa acusou esta terça-feira o primeiro-ministro de intromissão política junto do supervisor bancário no caso de Isabel dos Santos, argumentando que o confirma na mensagem escrita que lhe enviou.

Carlos Costa falou hoje na apresentação do livro "O Governador", na Gulbenkian, em Lisboa.

“Confirmo que o senhor primeiro-ministro me contactou, por chamada para o meu telemóvel, no dia 12 de abril à tarde, depois da reunião que eu tinha tido com a engenheira Isabel dos Santos e com o Sr. Dr. Fernando Telles, acionistas do BIC, e em que eu tinha estado acompanhado pelo diretor de supervisão, O Sr.Dr. Carlos Albuquerque. Segundo, confirmo que nessa chamada me comunicou que não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal” começou por dizer o antigo governante do Banco de Portugal.

Prosseguiu dizendo que esta semana António Costa voltou a contactá-lo, desta vez através de uma mensagem escrita.

"Esta semana, no mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o senhor primeiro-ministro enviou-me uma mensagem escrita em que reconhece que me contactou para me transmitir a inoportunidade do afastamento da engenheira Isabel dos Santos. Ou seja, é o próprio primeiro-ministro a confirmar a tentativa de intromissão do poder político junto do Banco de Portugal", disse o antecessor de Mário Centeno.

O livro "O Governador", publicado pela Dom Quixote, resulta de um conjunto de entrevistas do jornalista do Observador Luís Rosa a Carlos Costa, que liderou o Banco de Portugal entre 2010 e 2020, e tem causado polémica.

O primeiro-ministro, António Costa, já afirmou que irá processar o ex-governador do Banco de Portugal por ofensa à sua honra, depois de, no livro, o antecessor de Mário Centeno ter relatado que foi pressionado pelo chefe do Governo para não retirar Isabel dos Santos do BIC.