Urgência pediátrica de Viseu recebe cerca de 150 crianças por dia

As urgências hospitalares continuam sob pressão. O serviço de pediatria de Viseu tem recebido cerca de 150 crianças por dia, o que corresponde ao dobro dos anos anteriores. A grande parte dos casos são pouco urgentes.

Mais de 1.000 crianças deram entrada este mês na urgência de Viseu, quando comprado com um igual período no ano passado. As doenças respiratórias, habituais nesta época do ano, são o fator mais comum de ida à urgência.

Mais de metade do cerca de 2.500 atendimento foram triados com pulseira branca, azul ou verde, ou seja, casos considerados menos graves e que podiam ser resolvidos sem um atendimento numa unidade diferenciada.

Os número contrastam com a urgência geral, onde os últimos dados apontam para mais de 3.500 atendimentos, um número inferior ao registado em 2019.

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu está em obras de reformulação do serviço de urgência, que derão estar concluídas antes do final do ano.