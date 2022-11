Rede de tráfico humano no Alentejo: apenas 57 das 334 vítimas aceitaram apoio habitacional

Apenas 57 dos 334 imigrantes alegadamente vítimas de uma rede de tráfico de pessoas que atuava no Baixo Alentejo e desmantelada pela Polícia Judiciária (PJ) aceitaram uma solução habitacional proposta pelas autoridades nacionais, indo agora ser acompanhados.

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações disse à Lusa que logo na quarta-feira foi feita uma avaliação do estado de saúde dos migrantes identificados e todos os que quiseram foram vistos por médicos. Nesse dia, a Polícia Judiciária deteve 35 pessoas pertencentes a uma rede criminosa que contratava trabalhadores estrangeiros para a agricultura no Baixo Alentejo.

Além de alojamento, a estas 57 pessoas foi também providenciada alimentação e acompanhamento médico.

"Estas 57 pessoas continuarão a ser acompanhadas com vista à sua integração em Portugal, pelo que iremos trabalhar com eles nas dimensões do apoio psicossocial, também no fomento da aprendizagem da língua portuguesa, com vista a um encaminhamento mais rápido quanto possível para propostas de empregabilidade", disse a secretária de Estado.