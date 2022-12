André Ventura pede a Marcelo que vete lei da eutanásia

O Chega pediu ao Presidente da República para vetar a lei da eutanásia. André Ventura diz que o diploma é inconstitucional e acusa o PS de bloquear a audição de várias entidades.

No dia em que Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu à comunidade cigana pelo papel na restauração da independência, André Ventura, que afirma haver um problema com ciganos em Portugal, lamenta um país a duas velocidades.

Ventura esteve reunido com o Presidente da República em audiência, pedida com caráter de urgência, que foi concedida 24 horas depois de ter sido novamente adiada a votação ao texto da despenalização da eutanásia.

O texto da eutanásia será votado na próxima semana e seguirá para o Presidente da República aprovar, vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional.

Caso passe pelo filtro Presidencial, André Ventura considera difícil não pedir a fiscalização preventiva do diploma. O líder do Chega garante que a lei é para reverter, caso venha a existir uma maioria de direita no Parlamento.