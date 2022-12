O relato de uma noite caótica de rutura iminente nas urgências

A afluência de doentes foi tão elevada que aos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e ao Garcia de Orta, em Almada, não chegaram ambulâncias durante a madrugada . A rutura iminente nas urgências gerais não permitia mais atendimentos e, por isso, os doentes do INEM tiveram de ser desviados para o Santa Maria.

Sem outro remédio, ao início da noite de sábado o hospital de Loures fechou a porta às ambulâncias do INEM e só as reabriu às 08:00 deste domingo. A administração admitiu que a situação ficou a dever-se ao “aumento da afluência de doentes e a constrangimentos no preenchimento das escalas médicas”.

Os tempos de espera nos hospitais Amadora-Sintra, São Francisco Xavier e Vila Franca de Xira também estavam muito acima dos recomendados, aumentando assim a pressão sobre o maior hospital do país, o Santa Maria.

No Santa Maria, o tempo médio de espera para doentes urgentes com pulseira amarela foi superior a nove horas durante a madrugada.

A meio da manhã deste domingo, segundo os dados do Portal do SNS, a espera média chegou mesmo a atingir as 11 horas depois da triagem, quando o tempo recomendado nestes casos é de 60 minutos.

Chegada do inverno pode piorar ainda mais a situação