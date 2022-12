Longos tempos de espera nas urgências do maior hospital do país

Durante esta madrugada, o tempo médio de espera para doentes urgentes, com pulseira amarela, foi superior a 9 horas no Hospital Santa Maria.

Já a meio da manhã, segundo o Portal do SNS, a situação parecia ainda mais complicada e a espera ultrapassava as 11 horas depois da triagem, quando o tempo recomendado nestes casos é de 60 minutos.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, fechou as urgências no sábado à noite por falta de profissionais e admite que a situação ficou a dever-se ao aumento de afluência de doentes e a constrangimentos no preenchimento das escalas médicas.

O Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos diz que as equipas de urgência nos hospitais têm de ser reforçadas, especialmente nesta altura em que os médicos enfrentam um aumento das infeções respiratórias.

Nos hospitais Amadora-Sintra, São Francisco Xavier e Vila Franca de Xira a situação nas urgência também é difícil e obriga aos reforços das equipas de urgência em particular nesta altura do ano.