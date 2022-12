Inundações nos hospitais: tetos desabaram e água provocou vários estragos

Alguns hospitais da grande Lisboa foram afetados ficaram inundados durante a noite devido às chuvas fortes. O hospital S. Francisco Xavier foi o mais afetado.

O hospital em Belém procurou medidas alternativas, como mobilizar mais equipas e ambulâncias para o transporte de doentes para outros hospitais e realizar as cirurgias urgentes no edifício que não foi afetado pela inundação.

O hospital de Santa Cruz em Carnaxide também foi atingido pela força da chuva, no bloco de cirurgia. No Amadora-Sintra, constatou-se um cenário idêntico com a água a inundar corredores e a provocar estragos. Vários tetos do hospital desabaram.