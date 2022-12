Parque dos Sonhos de Natal traz cor e esperança ao município da Chamusca

A Chamusca recebe até esta sexta feira o Parque dos Sonhos de Natal. O grande objetivo passa por combater a desertificação e atrair novas famílias.

A iniciativa volta a encher de cor e alegria um dos concelhos mais envelhecidos do país. A Chamusca aposta em mais uma edição do Parque dos Sonhos de Natal que conta com várias atividades, como a habitual pista de gelo e o mercado dedicado aos comerciantes locais.

Esta é uma oportunidade importante para o comércio da região que enfrenta um período não muito risonho. Os portugueses “estão mais contidos” na hora de fazer compras, relativamente a 2021, constata Joana Santos, comerciante local.

Diz ainda que os presentes escolhidos pelos clientes “não são muito caros” e, em muitas situações, “são apenas lembranças”.

As entradas vão dos três aos 10 euros mas a diversão é prometida, numa iniciativa que pretende combater a desertificação e atrair novas famílias.

Até ao dia 23 a Chamusca promete dar vida aos sonhos dos mais novos. No ano que vem o Parque dos Sonhos de Natal regressa nas mesmas datas.