Polémicas com a TAP: “Nós discutimos tostões para alguns ganharem milhões”

Ricardo Penarroias, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), afirmou, esta terça-feira na SIC Notícias, que os trabalhadores da TAP começam a ficar acostumados a polémicas que envolvem a companhia aérea.

“Tudo o que a administração [da TAP], neste momento, toca vira polémica”, disse Ricardo Penarroias, abordando o caso que envolve a atual secretária de Estado do Tesouro.

O presidente do SNPVAC disse que “neste momento, depois de uma semana de negociações, sinto-me que se calhar foi insuficiente o esforço que estivemos a fazer ou que se calhar não valeu a pena”.

“Nós discutimos tostões para alguns ganharem milhões”, afirmou.

Mais concretamente sobre o facto de Alexandra Reis ter recebido uma indemnização no valor de 500.000 euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da TAP, Ricardo Penarroias afirmou que “é no mundo real anormal uma situação destas” e que “preocupa bastante”.

“Mais do que um erro de gestão, é imoral. Esse valor [500.000 euros] é astronómico”, considerou.

“Todos os trabalhadores do grupo TAP, quando fizeram rescisões de mútuo acordo, tudo o que era acima de 50.000 euros era [pago de forma] parcial. Aquilo que eu pergunto é: Os 500.000 euros foram pagos por inteiro ou foram parcelados?”, questionou o presidente do sindicato.

Ricardo Penarroias explicou também que os trabalhadores do grupo TAP não conhecem o plano de reestruturação e que “quando se fala da administração [da TAP] tudo é muito pouco transparente”.

A nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500.000 euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.