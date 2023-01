Pedro Nuno Santos pediu ao primeiro-ministro, António Costa, para sair do Secretariado Nacional do PS, órgão político que aconselha o secretário-geral.

O ex-ministro das Infraestruturas abandona assim a direção do partido, o que significa que ficará de fora de todas as decisões políticas do PS.

Depois de abandonar as pastas das Infraestruturas e da Habitação, a saída de Pedro Nuno Santos do principal órgão político de direção é uma autêntica surpresa.

Pedro Nuno Santos pertencia ao Secretariado Nacional do PS desde que António Costa chegou ao poder e era, inclusive, visto como um dos seus sucessores.

Ex-ministro pede suspensão do mandato na AR

Pedro Nuno Santos pediu também a suspensão do mandato na Assembleia da República por 30 dias, o período mínimo possível.

Última polémica na TAP ditou saída de Pedro Nuno Santos do Governo

O ex-ministro das Infraestruturas apresentou, no dia 29 de dezembro, a demissão ao primeiro-ministro no seguimento da polémica indemnização da TAP a Alexandra Reis.

Para além de Pedro Nuno Santos, também o secretário de Estado das Infraestruturas apresentou a demissão.

[Notícia em atualização]