Homem cai de uma altura de 10 metros e fica em estado grave em Matosinhos

Um operário da construção civil, de 39 anos, foi esta quinta-feira transportado em estado grave para o Hospital São João, no Porto, depois de ter caído cerca de 10 metros num prédio em construção, revelou à Lusa fonte dos bombeiros.

O acidente ocorreu pelas 10:14, na Rua Congosta do Abade, em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, tendo o homem caído no poço do elevador, acrescentou a fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça.

"Os trabalhos de resgate foram complicados devido ao espaço confinado em que se encontrava caído", explicou a fonte, revelando que, quando chegaram a ele, "o homem estava consciente, após o que foi estabilizado".

Pelas 11:15 foi transportado para o Hospital S. João em "estado grave", com "suspeitas de estar politraumatizado", disse.

No local, para além dos Bombeiros de Matosinhos-Leça esteve também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Pedro Hispano e a Moto Emergência Médica de Matosinhos.